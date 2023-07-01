Дана Борисова рассказала о сложностях в отношениях с экс-супругом

Российская телеведущая Дана Борисова призналась, что хотела бы наладить общение с бывшим мужем, предпринимателем Максимом Аксеновым, несмотря на все ссоры и судебные разбирательства.

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— Когда бывший — отец твоего ребенка, это более сильные чувства и связанность. Я, извините, не говнистый товарищ, года два назад даже дочке сказала: «Ты знаешь, мне папа снова нравится», — поделилась знаменитость.

По словам Борисовой, самую большую проблему в выстраивании доверительных отношений с экс-супругом она видит в несостоявшейся свекрови.

— Я человек миролюбивый. У меня единственная дочь, но ее папаша проживает 42 года с маман, — отметила телеведущая в программе на YouTube-канале «Жить».

Из-за сильного влияния свекрови на бывшего супруга у женщин часто происходят конфликты, а выстроить нормальные отношения между родственниками не получается, рассказала Борисова. При этом она подчеркнула, что всегда выступает «за дружбу».