Рэп-исполнитель Джиган спел на станции метро «Курская»

Российский рэп-исполнитель Денис Александрович Устименко-Вейнштеин, более известный под сценическим именем Джиган, выступил с концертом на станции метро «Курская». Об этом в пятницу, 30 июня, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Настало время чила, — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, выступление состоялось благодаря совместному проекту «Музыка в метро» и VK Музыка, пишет Telegram-канал «Дептранс».

В свою очередь российская певица Мария Богоявленская, известная под псевдонимом Mary Gu, выступила с концертом на станции метро «Маяковская».

На международном автовокзале «Северные ворота» появилась новая площадка проекта «Музыка в метро». В помещении поставили фортепиано, расписанное в стиле Московского транспорта.