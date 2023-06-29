Сын Филиппа Киркорова представил свою первую коллекцию одежды

Сын Филиппа Киркорова Мартин в день своего рождения презентовал первую коллекцию одежды личного бренда. Об этом сообщает Super и приводит соответствующие кадры с показа.

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11-летний Мартин Киркоров представил свою первую модную коллекцию. Работать над образами Мартину помогала Аника Керимова. Мартин сам нарисовал коллекцию одежды. Вдохновительницей для нарядов послужила его сестра Алла-Виктория. На подиуме презентовали «голые» платья, комбинезоны, топы со стразами и не только. Показ прошел вечером, в день рождения сына певца.

«Сын, с днем рождения! 11! Барабанные палочки! Мартин, бей в барабан и шагай по жизни уверенно! А теперь… барабанная дробь…уже сегодня первый fashion-показ от Мартина Киркорова», — поздравлял Киркоров.

Накануне стало известно, что на создание коллекции с Мартином ушло более десяти миллионов рублей. Об этом рассказала звездный дизайнер Аника Керимова. Она также похвалила Киркорова-младшего за старания. Она отметила, что у мальчика настоящий талант, и у него есть шансы стать успешным дизайнером.