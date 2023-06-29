Котлеты по-киевски и перловка: какое меню будет в новом ресторане Ксении Собчак

Журналистка Ксения Собчак объявила об открытии второго ресторана под своим именем. Как сообщает портал «ProЗвезд», ее партнерами по бизнесу стали рестораторы Антон Пинский и Владимир Чистяков.

В меню можно найти блюда русской кухни и советской эпохи: маринованные огурчики, икру, пельмени, окрошку, голубцы, котлету по-киевски и перловую кашу. Также есть блюда из французской и итальянской кухонь.

Цены довольно высокие. Так, средний чек на человека составит около 4 тысяч рублей. Любой алкогольный коктейль обойдется в 1 тысячу рублей, бутерброд с черной икрой — в 3,5 тысячи, солянка — в 890 рублей. Котлета по-киевски в заведении будет стоить 780 рублей, а нарезка из сала с горчицей и хреном — 420 рублей.