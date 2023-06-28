Киркоров заплакал на презентации музыкальной компании
Российский певец Филипп Киркоров заплакал на презентации музыкальной компании. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Уточняется, что Киркорова до слёз растрогали фанаты. В начале презентации к нему подошли два молодых человека, которые вручили певцу корзину подарков. Оказалось, что она предназначалась для сына Киркорова Мартина, которому 29 апреля исполняется 11 лет. Этот жест до слёз растрогал Киркорова.
«Сегодня приехали гости из Сибири. Завтра у моего сына день рождения. У него будет супер-показ: он нарисовал женскую коллекцию одежды. Он футболист, отличник...», – рассказал певец.
Позже Киркоров продемонстрировал журналистам содержимое корзины. При этом банку с ягодами певец решил разделить с собравшимися журналистами.
«Мартин уже такой взрослый! 11 лет! Простите меня за эмоции. <...> Даже под очками не скрыть!», – добавил он.
Ранее Филипп Киркоров призвал к россиян сплотиться.