Киркоров заплакал на презентации музыкальной компании

Уточняется, что Киркорова до слёз растрогали фанаты. В начале презентации к нему подошли два молодых человека, которые вручили певцу корзину подарков. Оказалось, что она предназначалась для сына Киркорова Мартина, которому 29 апреля исполняется 11 лет. Этот жест до слёз растрогал Киркорова.