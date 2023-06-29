Стали известны подробности о госпитализированной Мадонне

Американская певица Мадонна попала в реанимацию, где ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает Sky News со ссылкой на менеджера артистки Гая Осири. По имеющимся данным, причиной госпитализации стала «серьезная бактериальная инфекция»,

Как сообщает телеканал, 64-летнюю поп-диву госпитализировали еще в субботу, 24 июня. Звезду поместили в отделение интенсивной терапии после того, как она была найдена без сознания. Медики, осмотревшие Мадонну, пришли к выводу, что она нуждается в подключении к ИВЛ. С трубкой в трахее она провела ночь. В настоящее время, по словам менеджера, ее состояние улучшается, но звезда все еще остается под пристальным вниманием врачей.

Ожидается полное выздоровление, — подчеркнул Осири.

При этом из-за болезни певице пришлось перенести начало концертного тура, который должен был стартовать 15 июля. По словам менеджера, о новой дате начала тура и перенесенных концертах будет сообщено дополнительно.