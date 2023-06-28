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Мадонна попала в реанимацию из-за серьезной бактериальной инфекции

Известная певица Мадонна попала в реанимацию из-за серьезной бактериальной инфекции. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

Мадонна попала в реанимацию
© globallookpress.com

По данным канала, в субботу, 24 января, артистку госпитализировали в отделение интенсивной терапии.

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В настоящее время Мадонна все еще находится под пристальным вниманием врачей. Вместе с тем, ее состояние постепенно улучшается.

Отмечается, что организаторы перенесли начало ее тура, который должен был стартовать 15 июля.

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