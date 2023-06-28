Известная певица Мадонна попала в реанимацию из-за серьезной бактериальной инфекции. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

По данным канала, в субботу, 24 января, артистку госпитализировали в отделение интенсивной терапии.

В настоящее время Мадонна все еще находится под пристальным вниманием врачей. Вместе с тем, ее состояние постепенно улучшается.