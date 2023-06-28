Чулпан Хаматова призналась, что после отъезда из РФ ее просили вернуться

Актриса Чулпан Хаматова, покинувшая Россию после начала специальной военной операции, рассказала, что ей якобы поступали приглашения вернуться обратно с гарантиями полной безопасности.

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— Сначала звали обратно. Это были директора театров, то есть люди, связанные с исполнительной властью. Мне давали гарантии безопасности, говорили: «Что вы, что вы. Вас так любят. Вы столько полезного сделали, — рассказала артистка.

Она также добавила, что даже не хотела слушать подобные предложения и один раз даже накричала на собеседника. С тех пор звонки с предложением вернуться в Россию Хаматову не беспокоят. При этом она рассказала, что продолжает общаться с друзьями, проживающими в РФ, и следить за последними событиями в стране.

Артистка также отметила, что «не закрывала дверь на родину», поэтому до сих пор имеет возможность беспрепятственно приехать домой.

— Я и сейчас могу вернуться в Россию. Понятно, что я огребу сразу, но могу вернуться, встать на колени, сказать: «Я была не права». Но не хочу этого. Вернусь ли я? Я не знаю, боюсь думать об этом, — призналась знаменитость.

Актриса также добавила, что не представляет, как можно обнулить черту, которая разделила всю ее жизнь на «до» и «после». В связи с этим Чулпан заявила, что сейчас ее возвращение в Россию невозможно, передает издание starhit.ru.