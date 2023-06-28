Монеточку* снова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Басманный суд Москвы оштрафовал певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову) за отсутствие маркировки иноагента на видеоролике в ее интервью Михаилу Шацу*, которое она разместила на своем YouTube-канале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

По данным агентства, речь идет о ролике, которое появилось у нее на YouTube-канале 5 февраля под названием «Новое интервью с Михаилом и Соней Шац!». При этом на нем не стояло отметки о том, что его произвел или распространил иноагент или, что оно касается деятельности иноагента.

Кроме того отмечается, что Монеточка выкладывала видеоролики со своими клипами, концертами и live-выступлениями у себя на канале. Он имел верификацию, но в материалах на нем нигде не указывалось, что публикации создавались иноагентом.

Ранее суд уже штрафовал певицу по этому делу. Ее обязали выплатить 30 тысяч рублей.