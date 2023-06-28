Мадонна продала свой особняк в Калифорнии за $23 миллиона

Американская поп-исполнительница Мадонна продала калифорнийский особняк, который в 2021 году купила у канадского рэпера The Weeknd. Об этом сообщает TMZ.

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Впервые Мадонна выставила на продажу свой особняк в апреле 2022 года. Изначально звезда просила за дом $26 млн, но не смогла найти покупателя и снизила цену до $23,5 млн. По данным источника издания, на днях певица вышла на сделку: Мадонна продала свой дом за $23 млн, уступив покупателю $500 тыс. от последней цены. Отмечается, что чистая прибыль Мадонны от сделки составила $3,7 млн, поскольку в апреле 2021 года купила поместье у канадского рэпера The Weeknd за $19,3 млн.

Поместье расположено в закрытом районе Хидден-Хиллз в Лос-Анджелесе. В доме площадью 1160 кв. м есть 9 спален, 11 ванных комнат, столовая с камином, домашний кинотеатр, винный погреб, тренажерный зал и танцевальная студия. На территории поместья имеется отдельный гостевой дом с двумя спальнями и кухней, баскетбольная площадка, бассейн с морской водой и спа-зоной и бар на открытом воздухе.