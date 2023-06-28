Певица Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны

"Нами играют, конечно, нас проверяют. По вселенским законам они не имеют права вторгаться в ситуации человека, <...> но когда уже человечество себя самоуничтожает вот так, как сейчас есть, и есть риск – полное уничтожение планеты,<...> они спасали от ядерной войны человечество и не раз", – пояснила исполнительница.