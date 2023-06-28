36-летняя внучка актера Олега Стриженова родила шестого ребенка без отца

36-летняя блогерша Александра, внучка 93-летнего легендарного народного артиста СССР Олега Александровича Стриженова и желанная гостья на ток-шоу, в шестой раз стала мамой.

26 июня у блогерши родилась дочь, которую она назвала в честь бабушки, первой жены деда, Марианны Стриженовой.

Олег и Марианна познакомились в 1954 году на съемках "Овода", где Стриженов сыграл свою первую главную роль.

Мать Александры - их дочь, актриса Наталья Стриженова. Брак артистов распался в 1968-м.

Как передает KP.RU, c отцом ребенка Александра рассталась еще на ранних сроках беременности и, как и остальных своих детей, собирается воспитывать девочку в одиночку.