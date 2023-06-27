Шакира впервые за долгое время рассказала о расставании с Пике

Колумбийка снова взялась за старое и выставила бывшего в неприглядном свете. Но, судя по новым и новым подробностям расставания с Жераром Пике, вполне оправданно. В свежем интервью журналу People en Español Шакира рассказала, что узнала о новой девушке футболиста, когда ее 91-летний отец был тяжело болен: «Все навалилось разом, моя семья разваливалась на части. Я узнала из прессы, что меня предали, когда мой папа был в реанимации. Я не думала, что долго продержусь».

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С отцом у певицы особые отношения — в его поддержке она нуждалась больше всего. Чтобы как можно дольше быть с папой, артистка откладывала переезд из Барселоны в Майами, куда планировала бежать от воспоминаний об изменнике. Шакира жила мечтой построить такую же крепкую семью, как у родителей. А сейчас надеется, что их отношения станут примером для внуков — Милана и Саши.