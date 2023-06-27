Егор Крид возглавил рейтинг доверия среди российских подростков

Певец Егор Крид летом 2023 года стал лидером в ежеквартальном рейтинге доверия среди российских подростков 14 18 лет, сообщили Sostav «Ромир», который проводил исследование.

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Весной он также возглавлял рейтинг. Вторую строчку в топ-7 этим летом занял хоккеист Александр Овечкин, поднявшийся на одну позицию с весны. Третье место у актера театра и кино Александра Петрова, который ранее выбыл из рейтинга. На четвёртой строчке — певица Клава Кока.

Крид летом 2022 года поп-исполнитель был на 64-ой строчке, а осенью 2022 года и вовсе его покинул.

Sostav.ru

«Почти все участники семёрки — лидеры мнений, спортсмены, певцы и актёры — улучшили или вернули свои позиции. Это давно зарекомендовавшие себя звёзды — молодежь не спешит следовать за новыми кумирами, вероятно, интуитивно чувствуя неискренность или конъюнктуру» , — комментирует рейтинг доктор социологических наук, кандидат психологических наук, президент «Ромир» Андрей Милёхин.

В прошлом году список инфлюенсеров возглавили Ксения Собчак, сместившая на вторую строчку Юрия Дудя (*внесён Минюстом в реестр иноагентов). Замыкала тройку лидеров Анастасия Ивлеева.