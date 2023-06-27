Юлия Высоцкая отреагировала на мемы о ее готовке

Известная российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая отреагировала на мемы, в которых пользователи сети высмеивали ее кулинарные способности и блюда, приготовленные ей в шоу «Едим дома». В Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она репостнула видео певицы Марии Зайцевой, которая высказалась в защиту телеведущей.

В ролике Зайцева заявила, что любит готовить, а увлечься этим ее подтолкнула именно Высоцкая. Певица подчеркнула, что именно по рецепту телеведущей впервые приготовила вишневый пирог, который получился очень вкусным.

«Несмотря на тенденцию отзывов в адрес Юлии [Высоцкой] в последнее время, я хочу ей сказать большое спасибо за то, что она меня в свое время вдохновила на готовку», — заключила Зайцева.

Ранее сообщалось, что Высоцкая нашла способ заработать на ставших популярными в сети блюдах. Шеф-повар принадлежащего телезвезде ресторана создал меню из блюд, которые высмеяли пользователи сети.