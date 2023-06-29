40-летнюю российскую певицу и автора песен Марину Абросимову, известную как МакSим, продолжают преследовать неприятности.

Напомним: за последние годы на женщину попеременно обрушивались то тяжелая болезнь, то скандалы, то финансовые неурядицы, которые на сегодняшний день не только не решены, но и, наоборот, усугублены.

А именно, как стало известно KP.RU, Марина Сергеевна попала в "черный список" Федеральной налоговой службы с задолженностью в 1 000 51 рублей. Что чревато еще большими проблемами, ведь если тянуть с оплатой, столь крупную сумму налоговая может передать судебным приставам. А там – с вытекающими: арестом счетов, имущества и запретом выезжать за рубеж.