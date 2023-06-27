Хореограф Робсон обвинил Майкла Джексона в педофилии

40-летний хореограф Уэйд Робсон заявил, что в детстве был растлен Майклом Джексоном. Об этом пишет TMZ.

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Робсон подал в суд на корпорацию покойного певца. В иске он утверждает, что Джексон приставал к нему на ранчо Неверленд, когда Робсону было от 7 до 14 лет.

Апелляционный суд Калифорнии принял иск хореографа.

Согласно документам, Робсон уже подавал в суд на компанию Джексона, однако первое дело закрыли в связи с тем, что у корпорации не было полномочий защитить мальчика от предполагаемых домогательств артиста. Теперь же Робсон намерен доказать, что был растлен и не получил защиту от представителей компании Джексона.

Робсон утверждает, что, когда он маленьким мальчиком приехал в США из Австралии, Джексон подружился с ним и подверг сексуальному насилию. В 2005 году, когда певца судили за растление другого мальчика, Робсон показал, что он спал в постели с Джексоном, но ничего не произошло. Он изменил свою версию в 2013 году во время первого суда против корпорации. Тогда хореограф заявил, что дал ложные показания из-за "полной манипуляции и промывания мозгов".