Анфиса Чехова рассказала, что для нее важно в выборе партнера

"В моей жизни была такая история, когда я была влюблена в мужчины, прямо крышу сносит. Но я знаю, что он не будет хорошим отцом моему ребенку, потому что он вообще не способен быть хорошим отцом. Он вообще не про это. Я с таким человеком не создала семью. Я была с ним ровно столько, сколько длилась наша влюбленность", - поделилась телеведущая.