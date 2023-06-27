Анфиса Чехова рассказала, что для нее важно в выборе партнера

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, как рассталась с возлюбленным из-за сына
Телеведущая Анфиса Чехова рассказала в интервью с певицей Натальей Подольской, что для нее важно в выборе мужчины.
Чехова призналась, что ей важно соблюдать гармонию в отношениях. Звезда хочет найти себе партнера, с которым могла бы не просто завести роман, но и создать семью. Для нее важно, чтобы ее возлюбленный был хорошим отцом ее ребенка.
Телеведущая воспитывает сына Соломона от прошлого брака. По словам Чеховой, в ее жизни были случаи, когда она отказывалась от романов из-за сына.
"В моей жизни была такая история, когда я была влюблена в мужчины, прямо крышу сносит. Но я знаю, что он не будет хорошим отцом моему ребенку, потому что он вообще не способен быть хорошим отцом. Он вообще не про это. Я с таким человеком не создала семью. Я была с ним ровно столько, сколько длилась наша влюбленность", - поделилась телеведущая.
Чехова уточнила, что сделает все возможное, чтобы ее сыну было комфортно. По словам телеведущей, она не из тех женщин, которыми управляют их влюбленности.
Сын Чеховой Соломон родился в 2012 году в браке телеведущей с актером Гурамом Баблишвили. Звезда развелась в 2017 году. Она рассказывала, что устала "быть основным локомотивом в семье".
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