Леонардо ДиКаприо подогрел слухи о своем романе с 28-летней моделью

Актер Леонардо Ди Каприо и модель Нилам Гилл попали в объективы папарацци во время ужина в одном ресторанов в Париже. Об этом сообщает Page Six и приводит соответствующие снимки.

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48-летний Леонардо ДиКаприо продолжает подогревать слухи о своем романе с 28-летней моделью Нилам Гилл. В минувшие выходные пару вновь заметили вместе - на этот раз за поздним ужином в ресторане Loulou на улице Риволи в Париже.

По данным издания, компанию им составили близкие друзья ДиКаприо - актер Тоби Магуайр с 16-летней дочерью Руби и 16-летняя племянница ДиКаприо Норманди.

Впервые слухи о романе Леонардо ДиКаприо и Нилам Гилл появились в июне 2023 года. По данным таблоидов, в начале месяца актер познакомил девушку со своей мамой Ирмелин Инденбиркен во время ужина в ресторане Chiltern Firehouse в Лондоне.

Спустя несколько дней ДиКаприо пригласил Гилл на семейный отдых: вместе с отцом Джорджем и мачехой Пегги Энн Фарр они провели выходные на яхте недалеко от итальянского города Амальфи.