Британский музыкант Элтон Джон дал последнее выступление на родине

Британский композитор и певец сэр Элтон Джон дал прощальный концерт у себя на Родине. Выступление всемирно известного музыканта прошло на фестивале в Гластонбери в воскресенье, 25 июня.

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В этом году сэр Элтон стал последним, кто выступил на этом фестивале. Концерт состоялся в рамках прощального тура музыканта «Farewell Yellow Brick Road» (прощай, дорога из желтого кирпича — прим. «ВМ»). Название тура — аллюзия на один из самых популярных хитов Элтона Джона «Goodbye yellow brick road» 1973 года и одноименному альбому.

Сидя за роялем, музыкант исполнил перед публикой большинство из своих самых известных композиций. Концерт завершился песней «Rocket Man», за которой последовал масштабный фейерверк, передает ТАСС.

Завершить британскую часть тура на фестивале в Гластонбери сэр Элтон называл лучшим способом попрощаться со своими британскими фанатами. Сам прощальный тур Элтона Джона, после которого музыкант завершит гастрольную карьеру, закончится 8 июля концертом в Хельсинки.