Арбенина подтвердила свое выступление в Ростове-на -Дону
Диана Арбенина подтвердила, что концерт группы «Ночные снайперы» 27 июня состоится в Ростове-на-Дону. Об этом певица сообщила в Телеграм-канале. Лидер группы подчеркнула, что таким образом хочет высказать ростовчанам свою поддержку.
«Ростов! 27-го у нас все в силе! Мы приедем и я буду петь. Очень хочу вас поддержать и я это сделаю. До встречи!» — сказала Арбенина.
Недавно депутат Госдумы Екатерина Стенякина потребовала отменить концерт группы «Ночные снайперы» в Ростове-на-Дону из-за политических взглядов Арбениной.
Ранее в СМИ прошла информация, что концерт группы «Ночные снайперы» не состоится в рамках фестиваля «Динотерра» в Кузбассе. Сообщение от организаторов фестиваля опубликовала Диана Арбенина в Tелеграм-канале.
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