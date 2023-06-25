Проханов рассказал, за что штрафовал актрис
Сергей Проханов в эфире передачи «Секрет на миллион» рассказал, какие порядки были в Театре Луны. Так, он, являясь художественным руководителем коллектива, мог оставить актрису без гонорара, если считал, что та поправилась. Сергей признался, что взвешивал своих сотрудниц и штрафовал за лишние килограммы, - пишет ФАН.
В борьбе за стройность актрис Проханов, к примеру, потребовал от Анастасии Стоцкой, когда та пришла в театр, похудеть на 10 сантиметров в талии. Также он резко раскритиковал молодую артистку, когда увидел, что та ест торт.
Известность Сергею Проханову принесла главная роль в фильме «Усатый нянь». В 1993 году он основал в Москве Театр Луны. В разное время в театре играли Ирина Метлицкая, Дмитрий Певцов, Чулпан Хаматова, Елена Кондулайнен, Елена Захарова, Андрей Соколов, Игорь Ливанов, Олег Марусев, Евгений Стычкин и другие. Сейчас Проханов занимает должность президента театра.