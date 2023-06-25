Проханов рассказал, за что штрафовал актрис

Сергей Проханов в эфире передачи «Секрет на миллион» рассказал, какие порядки были в Театре Луны. Так, он, являясь художественным руководителем коллектива, мог оставить актрису без гонорара, если считал, что та поправилась. Сергей признался, что взвешивал своих сотрудниц и штрафовал за лишние килограммы, - пишет ФАН.