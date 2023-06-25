Асмус совершила путешествие мечты
Асмус рассказывала, что любит бывать в местах малоизвестных, но необычных и привлекательных. Для своего недавнего путешествия актриса выбрала Казахстан. На своей страничке в социальной сети звезда выложила фотоотчет со своей поездки. Об этом сообщают 7days.ru.
«Два года назад я увидела репортаж о Чарынском каньоне и Кольсайских озерах в Казахстане. Тогда я сразу поняла, что обязательно должна побывать в этих местах. И вот я тут. Всего лишь двое суток без сна, выезд из отеля в пять утра, восемь часов в дороге, часами пешком по жаре и ноги в кровь. Но эмоций буря, глаза «накормлены». Знаю, что немногие местные жители здесь были, но поверьте, оно того стоит», - написала актриса.
Уже больше года СМИ пишут о романе Кристины Асмус и актера Романа Евдокимова. Известно, что актеры встретили вместе Новый год в Дубае. Кроме этого, Роман Евдокимов в феврале 2023 года вступился за актрису после обвинений во лжи о пожертвованиях бездомным.