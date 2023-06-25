Асмус совершила путешествие мечты

«Два года назад я увидела репортаж о Чарынском каньоне и Кольсайских озерах в Казахстане. Тогда я сразу поняла, что обязательно должна побывать в этих местах. И вот я тут. Всего лишь двое суток без сна, выезд из отеля в пять утра, восемь часов в дороге, часами пешком по жаре и ноги в кровь. Но эмоций буря, глаза «накормлены». Знаю, что немногие местные жители здесь были, но поверьте, оно того стоит», - написала актриса.