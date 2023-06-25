Организаторы отменили несколько концертов Басты

Выступление рэпера Василия Вакуленко, известного публике под сценическим псевдонимом Баста, отменили в Иркутске. Концерт должен был состояться 27 июня в ледовом дворце «Айсберг». Как сообщили в социальных сетях организаторы мероприятия, выступление музыканта переносится на более поздний срок. Купленные билеты будут действительны, - информирует irk.ru.

О причинах отмены концерта пока информации нет.

Также перенесены на неопределенное время концерты репера в Красноярске и Хабаровске.

В начале года Василий Вакуленко выиграл суд у германской компании, производящей парфюмерию. Причиной разбирательств стал парфюм под названием Brocard Basta. Исполнитель подал иск еще в прошлом году. Третьей стороной дела выступил Роспатент.