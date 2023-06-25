Организаторы отменили несколько концертов Басты
Выступление рэпера Василия Вакуленко, известного публике под сценическим псевдонимом Баста, отменили в Иркутске. Концерт должен был состояться 27 июня в ледовом дворце «Айсберг». Как сообщили в социальных сетях организаторы мероприятия, выступление музыканта переносится на более поздний срок. Купленные билеты будут действительны, - информирует irk.ru.
О причинах отмены концерта пока информации нет.
Также перенесены на неопределенное время концерты репера в Красноярске и Хабаровске.
В начале года Василий Вакуленко выиграл суд у германской компании, производящей парфюмерию. Причиной разбирательств стал парфюм под названием Brocard Basta. Исполнитель подал иск еще в прошлом году. Третьей стороной дела выступил Роспатент.
В ходе рассмотрения дела Басте удалось добиться правовой отмены охраны бренда, чье название совпадает с его псевдонимом. Суд вынес решение досрочно прекратить право компании на использование товарного знака Basta.