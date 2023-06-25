Краснова резко осудила Абрамова за высказывание о женщинах
Некоторое время назад комик Иван Абрамов во всеуслышание заявил, что будет хуже относиться к супруге, если та быстро не похудеет после родов. Это высказывание вызвало большой резонанс. Иван тут же попытался оправдаться, сказав, что он пошутил, - пишет СтарХит.
Однако артистка Наталья Краснова в YouTube-шоу «50 вопросов» объяснила, что, даже если Абрамов и оговорился, то неспроста.
«После родов случается разное. Бывает гормональный дисбаланс. Я бы и хотела привести себя в форму, но не могу. Речь не шла о жирных людях. Он вообще сказал: «Ты становишься менее привлекательной». У меня, допустим, шрам от кесарева, и мой живот никогда не будет идеально плоским. Если муж скажет: «Верни себя прежнюю», я не смогу, как бы сильно его не любила! И когда Абрамов говорит: «Ну, смотри, там красивая ходит». Да пошел ты на фиг Ваня, реально! Мне не нравится такое», — возмутилась Наталья.
Краснова подчеркнула, что Абрамов не имел права так говорить от имени всех мужчин.
«Ну скажи, что это в твоей семье так, а в нормальных — нет. А он утверждал, что все мужики такие. У моей знакомой выпали зубы после родов. И что она сделает? Вот такая у женщин природа. Мы иногда жертвуем жизнью, чтобы подарить ее ребенку!», - резюмировала звезда.
Ранее Наталья Краснова в интервью YouTube-проекту «Шоу о загонах» призналась, что предлагала Прохору Шаляпину вступить с ней в отношения.