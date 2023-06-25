Краснова резко осудила Абрамова за высказывание о женщинах

«После родов случается разное. Бывает гормональный дисбаланс. Я бы и хотела привести себя в форму, но не могу. Речь не шла о жирных людях. Он вообще сказал: «Ты становишься менее привлекательной». У меня, допустим, шрам от кесарева, и мой живот никогда не будет идеально плоским. Если муж скажет: «Верни себя прежнюю», я не смогу, как бы сильно его не любила! И когда Абрамов говорит: «Ну, смотри, там красивая ходит». Да пошел ты на фиг Ваня, реально! Мне не нравится такое», — возмутилась Наталья.