Стало известно об операции на сердце у Пугачевой
Алла Пугачева ранее упоминала, что у нее были проблемы с сердцем. Сергей Проханов, будучи гостем программы Леры Кудрявцевой на НТВ «Секрет на миллион» рассказал, что в свое время лежал с Примадонной «в соседних палатах» в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.
По словам звезды фильма «Усатый нянь», и ему и Алле Борисовне ставили стенты. Стентирование делают для расширения коронарных сосудов, - пишет Комсомольская Правда».
«У Лео Бокерия мы себе стенты поставили. В соседних платах лежали. Ей восемь поставили, а мне два», - рассказал Проханов.
Ранее Пугачева рассказывала, что из-за проблем с сердцем она плохо переносит жару. В связи с этим певица прошлым летом перебиралась на сезон в Юрмалу.
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