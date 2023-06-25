Стало известно об операции на сердце у Пугачевой

Алла Пугачева ранее упоминала, что у нее были проблемы с сердцем. Сергей Проханов, будучи гостем программы Леры Кудрявцевой на НТВ «Секрет на миллион» рассказал, что в свое время лежал с Примадонной «в соседних палатах» в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.