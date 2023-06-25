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Стало известно об операции на сердце у Пугачевой

Алла Пугачева ранее упоминала, что у нее были проблемы с сердцем. Сергей Проханов, будучи гостем программы Леры Кудрявцевой на НТВ «Секрет на миллион» рассказал, что в свое время лежал с Примадонной «в соседних палатах» в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.

Стало известно об операции на сердце у Пугачевой
© РИА Новости

По словам звезды фильма «Усатый нянь», и ему и Алле Борисовне ставили стенты. Стентирование делают для расширения коронарных сосудов, - пишет Комсомольская Правда».

«У Лео Бокерия мы себе стенты поставили. В соседних платах лежали. Ей восемь поставили, а мне два», - рассказал Проханов.

Ранее Пугачева рассказывала, что из-за проблем с сердцем она плохо переносит жару. В связи с этим певица прошлым летом перебиралась на сезон в Юрмалу.

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