Хилькевич использует экстремальный способ записи песен
Анна Хилькевич построила успешную актерскую карьеру, а также проявила качества бизнесвумен: она открыла частный детский сад и маникюрный салон. Теперь же Анна увлеклась пением. Об этом 36-летняя звезда сообщила подписчикам в социальной сети.
«Раньше я бы не решилась показать какую-то закрытую часть жизни, а сейчас это для меня уже легче. Например, сегодня показываю вам то, что условно полгода назад точно не рискнула бы. Записываю свою песню!» - сказала она.
Отметим, что для достижения погруженности в музыку и раскрепощенности перед микрофоном Хилькевич выбрала очень нестандартный вариант. Девушка записывает песни, стоя на гвоздях. По ее словам, это отлично помогает погрузиться в творчество полностью, - рассказывает издание Super.
Сейчас алкогольные напитки в жизни актрисы — редкость. А вот раньше Анна регулярно поднимала себе настроение за счет градусов в спиртном. В какой-то момент Хилькевич поняла, что дальше так продолжаться не может.
«Я распознаю, что мне на пользу, а что нет. Алкоголь – это слив энергии и заглушение эмоций. Мне такого не нужно. Я умею управлять своими состояниями», — отметила звезда «Универа».