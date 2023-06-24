Саруханов пожаловался на дополнительные траты из-за похудения
Игорь Саруханов за последнее время похудел на 24 килограмма. Кардинально постройневший певец появился на музыкальной премии и сделал неожиданное признание: похудение основательно ударило по его бюджету. Он потратил много денег на полное обновление гардероба.
«Я полностью сменил свой гардероб: с 58-го размера на 52-й. Денег много ушло, а что делать? Какие-то вещи, например, любимые штаны, я ушил. Но на 4 размера трудно все ушить! Я пошел, купил все новое и получил удовольствие от этого! А прежние вещи отдал друзьям. Что-то брату перепало, помощникам», - рассказал артист.
Худел Саруханов под присмотром специалиста. Как пишет «Московский Комсомолец», в день 67-летнему певцу дозволялось употребить пищи не более чем на 1000 калорий.
«Похудеть на 24 килограмма — это огромный труд. В этом деле очень важна мотивация: она у меня была и есть! Многие мои друзья и знакомые говорят: «Нет, я так не смогу. Это же надо совсем не бухать, ничего не есть. А как же вкусняшки вечером? Или тортик с маракуйей?». Но при этом многие берут с меня пример. Мой брат, например, сейчас повторяет тоже самое, что и я. И меня уже догоняет!», - сообщил он.
Музыкант Игорь Саруханов сбросил лишний вес ради седьмой молодой жены — дизайнера Леси Садовской. Напомним, что относительно недавно артист женился на Садовской, которая моложе его на 30 лет. Познакомились они, когда артист искал личного стилиста.