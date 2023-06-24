Саруханов пожаловался на дополнительные траты из-за похудения

«Похудеть на 24 килограмма — это огромный труд. В этом деле очень важна мотивация: она у меня была и есть! Многие мои друзья и знакомые говорят: «Нет, я так не смогу. Это же надо совсем не бухать, ничего не есть. А как же вкусняшки вечером? Или тортик с маракуйей?». Но при этом многие берут с меня пример. Мой брат, например, сейчас повторяет тоже самое, что и я. И меня уже догоняет!», - сообщил он.