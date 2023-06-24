Родственница Шатунова пожаловалась на покойного певца и его семью
У Юрия Шатунова было непростое детство. Родной отец им не интересовался, отчим злоупотреблял алкоголем, мама рано умерла. После смерти мамы мальчика взяла ее родная сестра Любовь Гавриловна. Но она с подростком не справлялась и отправила 12-летнего Юру в школу-интернат, - пишет СтарХит.
«На самом деле это был не детский дом. Это была школа-интернат: для того чтобы Юра учился, получил образование. С ним там могли быть построже, потому что мама не справлялась», — рассказала дочь Любови Гавриловны Татьяна в беседе с репортерами Youtube-канала «СпецКорр».
По словам двоюродной сестры, такое решение они приняли исключительно ради пользы для Юрия.
«Естественно, мы хотели как лучше. Никто и подумать не мог, как эту историю вывернут наизнанку. У него на тот момент было все, чего мы бы здесь не смогли ему дать. Что есть, в нашем колхозе? Ничего. Работал бы в каком-нибудь ЖКХ дворником», - сообщила Татьяна.
Татьяна также пожаловалась, что певец, находясь в зените славы, не поддерживал отношения с родней. С супругой Юрия Светланой она начала общаться только после смерти музыканта.
«Охота хотя бы детей повидать, познакомиться, все-таки Юркины», - призналась она.
Памятник певцу Юрию Шатунову установят 6 сентября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на продюсера артиста Аркадия Кудряшова.