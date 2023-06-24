Родственница Шатунова пожаловалась на покойного певца и его семью

«Естественно, мы хотели как лучше. Никто и подумать не мог, как эту историю вывернут наизнанку. У него на тот момент было все, чего мы бы здесь не смогли ему дать. Что есть, в нашем колхозе? Ничего. Работал бы в каком-нибудь ЖКХ дворником», - сообщила Татьяна.