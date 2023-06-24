«Устала от бесконечных судов»: Борисова отвоевывает алименты
Уже не первый год Дана Борисова воюет за алименты на дочь Полину. Отец девочки, по словам телеведущей, состоятельный человек, однако финансово помогать ребенку не хочет. Он предоставил в суд справку о том, что получает всего 25 тысяч рублей и при этом платит ипотеку. Дана пытается добиться справедливости в суде. Об этом пишет портал womanhit.ru.
«Вот уже 4 года получаю алименты 15 тысяч рублей от состоятельного мужчины, у которого нет ни другой семьи, ни детей. Устала от бесконечных судов», — сообщила звезда.
Накануне прошло очередное судебное заседание. Правда, решение пока не вынесено.
«Напоминаю, бывший подал апелляцию на судебное решение, которое было вынесено еще 25 ноября на увеличение алиментов до двух несчастных прожиточных минимумов. Как я поняла, начнется все сначала. Поэтому я расстроена…», - резюмировала телеведущая.
Ранее Борисова жаловалась на переходный возраст дочери, которая испытывала панические атаки и намеренно ранила свое тело.
Напомним, что телеведущая родила дочь в 2007 году от Максима Аксенова, с которым рассталась через пару месяцев после рождения Полины.