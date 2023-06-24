«Устала от бесконечных судов»: Борисова отвоевывает алименты

Уже не первый год Дана Борисова воюет за алименты на дочь Полину. Отец девочки, по словам телеведущей, состоятельный человек, однако финансово помогать ребенку не хочет. Он предоставил в суд справку о том, что получает всего 25 тысяч рублей и при этом платит ипотеку. Дана пытается добиться справедливости в суде. Об этом пишет портал womanhit.ru.