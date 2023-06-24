Антонова призналась, почему предпочитает ездить на метро

«Я, кстати, езжу на метро умышленно...чтобы больше двигаться и все успевать. Никогда не стою на эскалаторе, тоже», — написала она в личном блоге.

Ранее Наталия признавалась, что после третьей беременности прибавила 30 килограммов веса и была уверена, что на карьере в кино придется поставить крест. Помог вернуть прежнюю форму Антоновой ее супруг Николай Семенов. Он смогу успокоить жену и заставил ее взять себя в руки и бороться за стройность, - сообщает gazeta.ru.