Антонова призналась, почему предпочитает ездить на метро
Наталия Антонова объяснила, почему предпочитает передвигаться по городу на метро. Актриса использует общественный транспорт для поддержания стройности фигуры.
«Я, кстати, езжу на метро умышленно...чтобы больше двигаться и все успевать. Никогда не стою на эскалаторе, тоже», — написала она в личном блоге.
Ранее Наталия признавалась, что после третьей беременности прибавила 30 килограммов веса и была уверена, что на карьере в кино придется поставить крест. Помог вернуть прежнюю форму Антоновой ее супруг Николай Семенов. Он смогу успокоить жену и заставил ее взять себя в руки и бороться за стройность, - сообщает gazeta.ru.
Актриса Наталия Антонова — звезда, которая приковывает к себе внимание. Еще бы — 49-летняя артистка отлично выглядит, хотя постоянно печет пироги и готовит прочие десерты, может похвастаться отличной карьерой и счастливой семейной жизнью.