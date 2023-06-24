Светлана Зейналова улетела в отпуск с детьми в Турцию

Телеведущая Светлана Зейналова с дочерьми улетела из России в Турцию. Звезда рассказала в личном блоге, что проводит отпуск с детьми в Анталии.

© svetlanazey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

«Сочное фото! Все краски отпуска», — подписала снимок с младшей дочерью знаменитость.

Светлана Зейналова родила Веронику от бизнесмена Дмитрия Ленского, а в начале 2020 года телеведущая сообщила, что рассталась с возлюбленным. Звезда не стала раскрывать причины разлада в отношениях, но отметила, что ей всегда не хватало рядом сильного мужского плеча.

У знаменитости также есть дочь от брака с медиа-менеджером Алексеем Глазатовым. Она не скрывает, что у старшего ребенка есть особенности в развитии, у Александры аутизм. Светлана Зейналова признавалась, что первое время отказывалась в это верить и не сразу приняла происходящее, а могла бы помочь девочке значительно раньше. Звезда развелась с отцом дочери еще в 2012 году.