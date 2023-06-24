Светлана Зейналова улетела в отпуск с детьми в Турцию

Телеведущая Светлана Зейналова с детьми улетела из России
Телеведущая Светлана Зейналова с дочерьми улетела из России в Турцию. Звезда рассказала в личном блоге, что проводит отпуск с детьми в Анталии.
«Сочное фото! Все краски отпуска», — подписала снимок с младшей дочерью знаменитость.
Светлана Зейналова родила Веронику от бизнесмена Дмитрия Ленского, а в начале 2020 года телеведущая сообщила, что рассталась с возлюбленным. Звезда не стала раскрывать причины разлада в отношениях, но отметила, что ей всегда не хватало рядом сильного мужского плеча.
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У знаменитости также есть дочь от брака с медиа-менеджером Алексеем Глазатовым. Она не скрывает, что у старшего ребенка есть особенности в развитии, у Александры аутизм. Светлана Зейналова признавалась, что первое время отказывалась в это верить и не сразу приняла происходящее, а могла бы помочь девочке значительно раньше. Звезда развелась с отцом дочери еще в 2012 году.
Ранее Светлана Зейналова призналась, что 13-летняя дочь весит больше нее на 10 килограммов.