Блогерша Гоар Аветисян показала шрам на теле после подтяжки кожи

Блогерша и визажистка Гоар Аветисян перенесла операцию на руке и показала последствия на фото. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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29-летняя Гоар Аветисян опубликовала фотографию в футболке без рукавов и показала, какой шрам остался на руке после подтяжки кожи. «Ужасно смотрится?» — спросила у подписчиков Аветисян.

Только в марте 29-летняя Гоар Аветисян перенесла пластическую операцию по уменьшению груди. Визажистка жаловалась подписчикам, что один из швов заживает очень медленно и приносит ей дискомфорт. Гоар Аветисян добавила, что продолжает ходить на осмотры и перевязки и поблагодарила подписчиков за поддержку.