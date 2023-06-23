Блогерша Гоар Аветисян показала шрам на теле после подтяжки кожи

Визажистка Гоар Аветисян показала шрам на теле после подтяжки кожи
Блогерша и визажистка Гоар Аветисян перенесла операцию на руке и показала последствия на фото. Снимками она поделилась в социальных сетях.
29-летняя Гоар Аветисян опубликовала фотографию в футболке без рукавов и показала, какой шрам остался на руке после подтяжки кожи. «Ужасно смотрится?» — спросила у подписчиков Аветисян.
Только в марте 29-летняя Гоар Аветисян перенесла пластическую операцию по уменьшению груди. Визажистка жаловалась подписчикам, что один из швов заживает очень медленно и приносит ей дискомфорт. Гоар Аветисян добавила, что продолжает ходить на осмотры и перевязки и поблагодарила подписчиков за поддержку.
В 2022 году Аветисян развелась с мужем Сергеем Григоряном. Они были в браке два года и воспитывали общего сына Гаспара. Визажистка объясняла, что причиной расставания стало отсутствие поддержки у мужа в трудную минуту. В декабре 2021 года у звезды появились осложнения после пластической операции — у нее обнаружили заражение крови. Она объяснила, что в этот период жила без любви и заботы от мужа. Аветисян продолжает поддерживать связь с экс-супругом ради общего ребенка.