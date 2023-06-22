Муж Заворотнюк Петр Чернышев не появится в новом шоу Навки

Отмечается, что вместо Чернышева в шоу появятся Камила Валиева, Софья Синицина, Никита Кацалапов и Татьяна Навка. При этом причина, по которой Чернышев пропустит шоу, не уточняется – как подозревают поклонники, спортсмен слишком занят заботой о дочери и тяжелобольной Заворотнюк. В сети также предполагают, что состояние актрисы могло ухудшиться – ранее появилась информация, что вместе с Заворотнюк теперь живёт её дочь Анна.