Муж Заворотнюк Петр Чернышев не появится в новом шоу Навки
Фигурист Петр Чернышев не примет участие в новом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Об этом сообщает «7 дней».
Отмечается, что вместо Чернышева в шоу появятся Камила Валиева, Софья Синицина, Никита Кацалапов и Татьяна Навка. При этом причина, по которой Чернышев пропустит шоу, не уточняется – как подозревают поклонники, спортсмен слишком занят заботой о дочери и тяжелобольной Заворотнюк. В сети также предполагают, что состояние актрисы могло ухудшиться – ранее появилась информация, что вместе с Заворотнюк теперь живёт её дочь Анна.
Ранее бывший муж Заворотнюк Олаф Шварцкопф прокомментировал состояние актрисы.
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