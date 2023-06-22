Певица Гурцкая пребывает в «ужасном состоянии» после смерти мужа
Певица Алёна Кравец заявила, что исполнительница Диана Гурцкая не может смириться со смертью мужа Петра Кучеренко и находится в «ужасном состоянии». Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По словам Кравец, певице очень тяжело далась смерть супруга.
«Состояние у Дианочки ужасное. Конечно, ничего хорошего нет. Ей очень тяжело. У нас много общих друзей. До Дианочки действительно никто не может дозвониться. Честно говоря, в последнее время наши друзья ей стали звонить реже, потому что понимают: в такой период лучше не беспокоить», – рассказала она.
При этом певица считает, что Гурцкая не впала в депрессию, а только испытывает сильную душевную боль. Она также добавила, что сейчас с Гурцкой находятся рядом её брат Роберт и сын Константин.
Муж Дианы Гурцкой и заместитель министра науки и высшего образования России Пётр Кучеренко умер 20 мая в возрасте 46 лет.
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