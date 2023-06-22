Отменен концерт группы Animal Jazz в Москве

Концерт Animal Jazz в Москве отменили после требований о проверке на иноагентство
Концерт группы Animal Jazz в Москве, который должен был состояться 15 июля на дизайн-заводе «Флакон», отменен. Об этом сообщили RT организаторы фестиваля Summer Sound.
Предположительно, концерт музыкантов в Петербурге 22 июля тоже могут отменить. Билеты на него все еще можно приобрести. Официальная причина отмены шоу не называется.
Отмена произошла после требований общественников, обратившихся в Следственный комитет и Минкультуры РФ и предложивших проверить группу на иноагентство из-за высказываний о присоединении Крыма к России. Кроме того, проявлением позиции фронтмена группы называют исполнение им песни украинского певца Святослава Вакарчука «Я не сдамся без бою» на концертах в России.
До этого концерт группы отменили во Владивостоке.
Группе Animal Jazz принадлежат такие хиты, как «Дыши», «Не твоя смерть», «Три полоски». В июне 2023 года группа выпустила песню «XXI век» и «Моя вина».