Отменен концерт группы Animal Jazz в Москве

Концерт группы Animal Jazz в Москве, который должен был состояться 15 июля на дизайн-заводе «Флакон», отменен. Об этом сообщили RT организаторы фестиваля Summer Sound.

Предположительно, концерт музыкантов в Петербурге 22 июля тоже могут отменить. Билеты на него все еще можно приобрести. Официальная причина отмены шоу не называется.

Отмена произошла после требований общественников, обратившихся в Следственный комитет и Минкультуры РФ и предложивших проверить группу на иноагентство из-за высказываний о присоединении Крыма к России. Кроме того, проявлением позиции фронтмена группы называют исполнение им песни украинского певца Святослава Вакарчука «Я не сдамся без бою» на концертах в России.

До этого концерт группы отменили во Владивостоке.