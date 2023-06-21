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Ида Галич назвала главное качество в мужчинах

Популярная российская блогерша и телеведущая Ида Галич назвала главным качеством мужчины наличие в его жизни дела, которое его вдохновляло бы. Это мнение она озвучила в выпуске шоу «1-11», вышедшем в официальном сообществе Галич во «ВКонтакте».

Ида Галич назвала главное качество в мужчинах
© globallookpress.com

Блогерша отметила, что замечает, есть ли у мужчины любимое дело, по одному признаку.

«У него глаза должны гореть. (…) Это может быть все что угодно, что ему нравится», — рассказала Галич.

Она добавила, что это занятие не обязательно должно приносить большие доходы.

Галич поделилась, что раньше ее требования к мужчинам были намного ниже.

«У меня как в школе было: он плюнул и попал в стакан с двух метров, и уже [хотелось сказать]: "Иди сюда!"» — пошутила она.

Ведущая также призналась, что в настоящий момент не состоит в отношениях и не стремиться в них вступать.

«1-11» — шоу, в котором приглашенные артисты, певцы, музыканты соревнуются с детьми школьного возраста в ответах на вопросы школьной программы. Гостем этого выпуска шоу стал актер и участник шоу «Импровизаторы» на телеканале СТС Арсений Попов.

Ранее Галич пожаловалась на то, что один из гостей сорвал съемки выпуска «1-11». Как выяснилось позже, приглашенным артистом оказалась певица Люся Чеботина.

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