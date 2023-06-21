Дмитрия Нагиева заметили на съемках в Москве

Актер Дмитрий Нагиев был замечен на съемках в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Нагиева увидели во время съемок в московском районе Тушино. Как отмечает Telegram-канал, ассистентка артиста заявила, что по условиям контракта актер не в праве рассказывать о проекте и его направленности.

Ранее Нагиев отказался от участия в нескольких проектах, в том числе и программах Первого канала. Актер был ведущим шоу "Голос", однако в версии "60+" его заменила Лариса Гузеева, а детский "Голос" ведет Яна Чурикова. Главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого телеканала Юрий Аксюта заявил, что Нагиев покинул проекты из-за творческого перерыва.

Телеграм-канал Shot

В феврале 2023 года Нагиев отказался вести премию телеканала МУЗ-ТВ. Актер не раскрывал причину отказа.