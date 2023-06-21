Младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых вышла замуж
22-летняя Саша Стриженова, дочь Екатерины и Александра Стриженовых, вышла за муж. Как сообщает «Комсомольская правда», 17 июня она сыграла пышную свадьбу с Антоном Чурековым, с которым встречалась со школьной скамьи.
О важном событии в жизни своей младшей дочери рассказала Екатерина. В своих соцсетях она опубликовала черно-белый снимок, на котором накидывает фату на наследницу, помогая ей готовиться к свадьбе. Для церемонии бракосочетания девушка выбрала длинное белоснежное платье со спущенными плечами, которые было создано ее тетей — дизайнером Викторией Андреяновой.
Фанаты стали активно поздравлять звездную чету с важным для их дочери днем.
«Счастливого и доброго пути вашей дочери», «Очень нежный образ», «Просто нет слов», — писали они.
Позднее в своем блоге о свадьбе рассказала и сама Александра, которая заявила, что решила взять фамилию мужа. Известно, что ее избранник работает в сфере юриспруденции.
Отметим, что старшая дочь Стриженовых, 35-летняя Анастасия, уже давно узаконила свой брак с финансистом Петром Грищенко. Супруги в браке уже 10 лет и сейчас живут в Нью-Йорке. Они вместе воспитывают пятилетнего Петра, которого очень любят бабушка и дедушка.