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Младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых вышла замуж

22-летняя Саша Стриженова, дочь Екатерины и Александра Стриженовых, вышла за муж. Как сообщает «Комсомольская правда», 17 июня она сыграла пышную свадьбу с Антоном Чурековым, с которым встречалась со школьной скамьи.

Младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых вышла замуж
© ТАСС

О важном событии в жизни своей младшей дочери рассказала Екатерина. В своих соцсетях она опубликовала черно-белый снимок, на котором накидывает фату на наследницу, помогая ей готовиться к свадьбе. Для церемонии бракосочетания девушка выбрала длинное белоснежное платье со спущенными плечами, которые было создано ее тетей — дизайнером Викторией Андреяновой.

Фанаты стали активно поздравлять звездную чету с важным для их дочери днем.

«Счастливого и доброго пути вашей дочери», «Очень нежный образ», «Просто нет слов», — писали они.

Позднее в своем блоге о свадьбе рассказала и сама Александра, которая заявила, что решила взять фамилию мужа. Известно, что ее избранник работает в сфере юриспруденции.

Отметим, что старшая дочь Стриженовых, 35-летняя Анастасия, уже давно узаконила свой брак с финансистом Петром Грищенко. Супруги в браке уже 10 лет и сейчас живут в Нью-Йорке. Они вместе воспитывают пятилетнего Петра, которого очень любят бабушка и дедушка.

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