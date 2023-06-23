Вдова Пьера Нарцисса заявила, что у певца никогда не было квартиры в Майами

Вдова покойного певца Пьера Нарцисса Виктория Калачева рассказала о наследстве, которое он оставил после смерти. Ее слова цитирует mk.ru.
«Как такового наследства Пьер не оставил. Единственное — квартира, где мы с ним жили, на улице Кирова. И автомобиль «Мерседес». Так как он ушел из жизни рано и скоропостижно, никакого завещания, конечно же, нет», — отметила Калачева. По словам супруги артиста, он не был богатым и не имел никаких яхт в распоряжении.
«Слухи о том, что у него якобы была вилла в Майами, конечно, неправда», — заявила звезда.
Также Калачева рассказала о разбирательствах с Ксенией Грин, которая после смерти Нарцисса объявила себя его любовницей. По словам вдовы исполнителя, после выигранного дела в суде Грин перестала преследовать семью покойного и угрожать его дочери.
Участник «Фабрики звезд» Пьер Нарцисс (полное имя — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза) скончался в возрасте 45 лет 21 июня 2022 года. У него осталась дочь Каролина-Кристель Калачева, которой сейчас 17 лет.