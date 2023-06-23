Вдова Пьера Нарцисса заявила, что у певца никогда не было квартиры в Майами

«Как такового наследства Пьер не оставил. Единственное — квартира, где мы с ним жили, на улице Кирова. И автомобиль «Мерседес». Так как он ушел из жизни рано и скоропостижно, никакого завещания, конечно же, нет», — отметила Калачева. По словам супруги артиста, он не был богатым и не имел никаких яхт в распоряжении.