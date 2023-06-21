$84.23+0.2592.07+0.28

Младший сын Алексея Балабанова объяснил, почему решил переехать в США

Петр Балабанов, как и его знаменитый отец-режиссер Алексей Балабанов, решил покорить киноиндустрию. Чтобы добиться своих целей, 27-летний наследник перебрался в США.

Младший сын Балабанова объяснил, почему решил переехать в США
© globallookpress.com

Как оказалось, младший сын Балабанова решил обосноваться в самом сердце ГолливудаЛос-Анджелесе. Как признался Петр, он всегда хотел перебраться в Соединенные Штаты.

«Всегда хотел поработать на проектах, которые смотрю сам и смотрят мои друзья. Я поработал в России, понял, какой там потолок в моей профессии и понял, что хочу увидеть, как здесь производится кино», — отметил Петр Балабанов в шоу «Петя любит выпить» на YouTube.

Наследник именитого режиссера получил американскую визу на три года. Сейчас он планирует максимально продуктивно использовать выделенное время. Позже полученный в США опыт Петр Балабанов хочет использовать в российской киноиндустрии.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители