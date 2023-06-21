Младший сын Балабанова объяснил, почему решил переехать в США

Младший сын Алексея Балабанова объяснил, почему решил переехать в США
Петр Балабанов, как и его знаменитый отец-режиссер Алексей Балабанов, решил покорить киноиндустрию. Чтобы добиться своих целей, 27-летний наследник перебрался в США.
Как оказалось, младший сын Балабанова решил обосноваться в самом сердце Голливуда – Лос-Анджелесе. Как признался Петр, он всегда хотел перебраться в Соединенные Штаты.
«Всегда хотел поработать на проектах, которые смотрю сам и смотрят мои друзья. Я поработал в России, понял, какой там потолок в моей профессии и понял, что хочу увидеть, как здесь производится кино», — отметил Петр Балабанов в шоу «Петя любит выпить» на YouTube.
Наследник именитого режиссера получил американскую визу на три года. Сейчас он планирует максимально продуктивно использовать выделенное время. Позже полученный в США опыт Петр Балабанов хочет использовать в российской киноиндустрии.