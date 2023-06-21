Младший сын Балабанова объяснил, почему решил переехать в США

«Всегда хотел поработать на проектах, которые смотрю сам и смотрят мои друзья. Я поработал в России, понял, какой там потолок в моей профессии и понял, что хочу увидеть, как здесь производится кино», — отметил Петр Балабанов в шоу «Петя любит выпить» на YouTube.