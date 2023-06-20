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Певица Зара рассказала, почему не попала в «Фабрику звезд» с первого раза

Певица Зара рассказала в интервью с журналисткой Лаурой Джугелией, как попала на программу «Фабрика звезд».

Зара рассказала, почему не попала в «Фабрику звезд» с первого раза
© соцсети

Зара призналась, что у нее получилось стать участницей проекта не с первого раза. Артистке было необходимо попасть в шоу, чтобы пробиться. На тот момент она была известна только в узких кругах Санкт-Петербурга.

Зара отметила, что в первый раз пробовала в «Фабрику звезд» с Аллой Пугачевой. Она дошла до финала кастинга, где ее оценивали Пугачева, Максим Фадеев и Игорь Матвиенко. Однако певица не прошла в шоу.

«Они сказали: «Вы очень талантливы, но настолько скромны, что не очень подходите к нам в проект», — рассказала звезда.

Во второй раз Зара попала на пробы в «Фабрику звезд» благодаря продюсеру Виктору Дробышу.

«Уже тогда звучали его (Дробыша) хиты, написанные для Валерии, Авраама Руссо, Кристины Орбакайте. Я, конечно, мечтала с ним поработать. <…> И вот, когда он стал набирать новую «Фабрику», он мне позвонил сам. Сказал: «Хочешь со мной поработать? Приезжай на кастинг», — вспомнила артистка.

Зара рассказала, что сначала посетила кастинг на шоу в Санкт-Петербурге, а затем – в Москве. По словам певицы, на пробах было очень много артистов, которые не прошли, но позже стали очень популярны. Она отметила, что в кастинге участвовал Иван Дорн. Исполнитель пришел в лыжном костюме.

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