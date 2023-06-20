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На певицу Монеточку составили второй протокол за отсутствие маркировки иноагента

На певицу Монеточку (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Елизавета Гырдымова) составили второй протокол за отсутствие маркировки об иностранных агентах. Информация о том, что в Басманный районный суд Москвы поступили материалы административного дела певицы Монеточки, появилась в базе московских судов.

На Монеточку составили протокол за отсутствие маркировки иноагента
© соцсети

Протокол составили по статье об отсутствии маркировки «иностранного агента» в постах в социальных сетях. По первому аналогичному протоколу певице назначили штраф размером 30 тыс. руб. из-за отсутствия маркировки в видео «Новое интервью с Михаилом и Соней Шац».

Минюст внес Монеточку в реестр иностранных агентов в январе 2023 года после того, как ведомство уличило ее в сборе средств в поддержку Украины и высказываний против специальной военной операции на Украине.

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