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Жена бывшего участника «Дома-2» Андрея Чуева объявила о разводе

Бывший участник «Дома-2» Андрей Чуев разводится с женой Викторией после шести лет брака. Об этом стало известно из публикации женщины в социальных сетях.

Жена бывшего участника «Дома-2» Андрея Чуева объявила о разводе
© Слово и Дело

Виктория сообщила подписчикам, что решение о разводе было принято совместно. По ее словам, расставание прошло без обид и криков. Бывшие супруги намерены остаться в хороших отношениях, так как имеют общего ребенка.

«Спасибо за заботу, за сына, за то, что поддерживал, за то, что всегда был рядом и вытирал слезы, когда мне было плохо. С тобой сбылись мои мечты», — написала Виктория.

Чуева добавила, что всегда будет считать супруга частью своей семьи. Она также уточнила, что продолжит поддерживать мужа и быть рядом даже несмотря на развод.

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