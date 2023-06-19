Актер Борис Галкин отказался обсуждать Пугачеву

Актер Борис Галкин отказался обсуждать поведение уехавшей в Израиль певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщает aif.ru.
Галкин заявил, что ему не хочется говорить о Пугачевой. По его мнению, слишком «много чести ей время уделять». Артист возмутился тому, как часто обсуждают артистку.
«Эти пузыри популярки, которые с каждым днем все более и более пухнут, то в связи с одним, то в связи с другим, то со скандалом, то с рождением, то с переездом, то с продажей своего замка — да надоело, е-мое!» — заявил актер.
В октябре 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми и мужем, шоуменом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом), улетела из России в Израиль. В сентябре 2022 года Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
В июне 2023 года певица Слава заявила, что Алла Пугачева имеет право уехать из страны с мужем и детьми после всего, что она сделала для России. Она назвала Примадонну звездой, которая дала России «максимальное количество песен», на которых выросло не одно российское поколение. Артистка считает, что коллегу нельзя «ни судить, ни трогать».
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