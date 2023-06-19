$83.99+0.3491.80+0.16

Актер Борис Галкин отказался обсуждать Пугачеву

Актер Борис Галкин отказался обсуждать поведение уехавшей в Израиль певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщает aif.ru.

Актер Борис Галкин отказался обсуждать Пугачеву
© alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Галкин заявил, что ему не хочется говорить о Пугачевой. По его мнению, слишком «много чести ей время уделять». Артист возмутился тому, как часто обсуждают артистку.

«Эти пузыри популярки, которые с каждым днем все более и более пухнут, то в связи с одним, то в связи с другим, то со скандалом, то с рождением, то с переездом, то с продажей своего замка — да надоело, е-мое!» — заявил актер.

В октябре 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми и мужем, шоуменом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом), улетела из России в Израиль. В сентябре 2022 года Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

В июне 2023 года певица Слава заявила, что Алла Пугачева имеет право уехать из страны с мужем и детьми после всего, что она сделала для России. Она назвала Примадонну звездой, которая дала России «максимальное количество песен», на которых выросло не одно российское поколение. Артистка считает, что коллегу нельзя «ни судить, ни трогать».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители