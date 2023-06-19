Актер Борис Галкин отказался обсуждать Пугачеву

Актер Борис Галкин отказался обсуждать поведение уехавшей в Израиль певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщает aif.ru.

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Галкин заявил, что ему не хочется говорить о Пугачевой. По его мнению, слишком «много чести ей время уделять». Артист возмутился тому, как часто обсуждают артистку.

«Эти пузыри популярки, которые с каждым днем все более и более пухнут, то в связи с одним, то в связи с другим, то со скандалом, то с рождением, то с переездом, то с продажей своего замка — да надоело, е-мое!» — заявил актер.

В октябре 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми и мужем, шоуменом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом), улетела из России в Израиль. В сентябре 2022 года Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.