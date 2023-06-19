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Тарзан вспомнил о работе охранником

Танцор и актер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, рассказал в шоу "Звезды сошлись", что первые несколько месяцев жизни в Москве проработал охранником.

Тарзан вспомнил, как работал охранником
© РИА Новости

Глушко охранял строительные материалы. Он работал по графику 2/2. Помимо заработной платы, работодатели кормили артиста два раза в день. Танцор признался, что на тот момент его такие условия устраивали. Он проработал охранником 3 месяца.

Глушко признался, что первый Новый год в Москве встретил в строительном вагончике.

"(Он (вагон) был абсолютно пустой. Там была армейская койка, такой же матрас, одеяло армейское и тент стоит. Посередине стоят несколько кирпичей и тент голый. Туалет был отдельно где-то. Не помню. Так холодно было, что не хотелось", - рассказал артист.

Глушко женат на певице Наташе Королевой с 2003 года. Уже несколько лет ходят слухи о разладе в семье артистки и танцора. Однако в феврале 2023 года Королева опровергла слухи о раздоре в семье. Она призналась, что в отношениях с Тарзаном у нее "тишь да гладь и Божья благодать".

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