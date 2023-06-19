Горбачева прокомментировала слухи о разводе с украинским музыкантом

Ирина Горбачева подтвердила информацию о том, что развелась с украинским музыкантом Антоном Савлеповым. В беседе с mk.ru актриса призналась, что сейчас ее сердце свободно.

Звезда появилась на красной дорожке перед началом фильма «Дыхание».

«Да, я свободна», — ответила артистка на вопрос о статусе отношений.

По словам Горбачевой, она старается игнорировать слухи, которые распространяются в сети.

«Люди обо мне говорят, я говорю о людях. Недавно я узнала из «Википедии», что являюсь «Заслуженной артисткой РФ». Друг меня ещё спросил, когда тебе дали звание Заслуженной? А мне не давали», — удивилась актриса.

Слухи о расставании Горбачевой и Савлепова появились около года назад, когда бывших супругов перестали вместе замечать на публике. Сама артистка никак не комментировала новость о возможном разводе.