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Актриса Ирина Горбачева подтвердила слухи о разводе с украинским музыкантом

Ирина Горбачева подтвердила информацию о том, что развелась с украинским музыкантом Антоном Савлеповым. В беседе с mk.ru актриса призналась, что сейчас ее сердце свободно.

Горбачева прокомментировала слухи о разводе с украинским музыкантом
© РИА Новости

Звезда появилась на красной дорожке перед началом фильма «Дыхание».

«Да, я свободна», — ответила артистка на вопрос о статусе отношений.

По словам Горбачевой, она старается игнорировать слухи, которые распространяются в сети.

«Люди обо мне говорят, я говорю о людях. Недавно я узнала из «Википедии», что являюсь «Заслуженной артисткой РФ». Друг меня ещё спросил, когда тебе дали звание Заслуженной? А мне не давали», — удивилась актриса.

Слухи о расставании Горбачевой и Савлепова появились около года назад, когда бывших супругов перестали вместе замечать на публике. Сама артистка никак не комментировала новость о возможном разводе.

В 2021 году Горбачева в интервью Ирине Шихман (признана в РФ иностранным агентом) призналась, что вышла замуж за бывшего солиста группы Quest Pistols Антона Савлепова. О романе 33-летней Ирины Горбачевой и 33-летнего Антона Савлепова СМИ сообщили в начале 2021 года. Они познакомились во время съемок клипа Quest Pistols. До отношений с Савлеповым актриса была замужем за актером Григорием Калининым.

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