Бледанс рассказала, как торговала на рынке
Эвелина Бледанс в эфире телеканала НТВ сообщила, что не боится никакой работы. В юности ей довелось даже потрудиться грузчиком. Она вместе со своим молодым человеком поехала учиться в Германию по обмену и там нашла подработку.
«Я напросилась с компанией ребят, которые разгружали платформы с ящиками. Нужно было перекладывать бутылки из одного ящика в другой и ставить их друг на друга. Я заработала 500 дойчмарок. Тогда это была приличная сумма. Но, к сожалению, я поехала в круиз в Турцию и хотела себе что-нибудь купить, и у меня украли весь кошелек», — рассказала артистка.
С удовольствием вспоминает Эвелина и свою работу на рынке. Кстати, тогда она уже была актрисой, но необходимость зарабатывать привела ее в торговлю, - информирует портал vokrug.tv.
«Да, я работала на рынке. Я продавала не продукты, а бусы из крымских сортов деревьев. Поскольку я родилась в Крыму, родители мне привозили большие сумки клетчатые. Я на себя все надевала, у меня была смастерена полочка, и я стояла возле рынка, меня «крышевали» парни и я там продавала. Очень любили покупать с меня, все, что я на себя надевала, это всегда было продано. Мне нравилось, я считала, что это красивый бизнес», — сообщила Бледанс.
Бледанс была замужем трижды. В 1993 году она сыграла свадьбу с актером Юрием Стыцковским. Их брак продлился пару месяцев. Артистка рассказывала, что на данный момент не поддерживает общение с экс-супругом.
Вторым мужем Бледанс стал бизнесмен по имени Дмитрий. В их союзе родился сын Николай, который на данный момент проживает в Израиле. Звезда и предприниматель расстались в 2010-м. В том же году телеведущая вышла замуж за продюсера и режиссера Александра Семина. В их браке появился на свет сын Семен. В 2017-м артистка и продюсер развелись.