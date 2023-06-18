Бледанс рассказала, как торговала на рынке

«Да, я работала на рынке. Я продавала не продукты, а бусы из крымских сортов деревьев. Поскольку я родилась в Крыму, родители мне привозили большие сумки клетчатые. Я на себя все надевала, у меня была смастерена полочка, и я стояла возле рынка, меня «крышевали» парни и я там продавала. Очень любили покупать с меня, все, что я на себя надевала, это всегда было продано. Мне нравилось, я считала, что это красивый бизнес», — сообщила Бледанс.