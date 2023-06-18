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Обнародованы зарплаты домашнего персонала звезд шоу-бизнеса

Российские селебрити активно пользуются услугами домработниц. Многие из них не только делают уборку и готовят пищу, но и оказывают медицинские услуги. И в некоторых случаях служебные отношения переходят в личные.

Обнародованы зарплаты домашнего персонала звезд шоу-бизнеса
© РИА Новости

Так, отец Филиппа Киркорова не устоял перед женскими чарами 45-летней медсестры Олеси Ивановой. Прочный союз образовался и у Бари Алибасова и его медработницы. Анастасия Волочкова искренне привязана к чете помощников по дому - семейной паре Лоле и Рустаму, - сообщает teleprogramma.pro.

Заработок помощников по хозяйству, как правило, составляет 80 - 100 тысяч рублей в месяц. Если же клиент хочет, чтобы у него был личный медик, зарплата вырастает до 120 и даже до 150 тысяч рублей. При этом обычно прислуге обеспечиваются хорошие условия проживания и питания.

Многие звезды шоу-бизнеса также беспокоятся о своей безопасности и нанимают охранников. Например, певица и ведущая Ольга Бузова, нанимает водителей, которые по совместительству выполняют функцию охранников. Платить такому работнику нужно будет от 100 тыс. руб. в месяц.

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