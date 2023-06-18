Обнародованы зарплаты домашнего персонала звезд шоу-бизнеса

Российские селебрити активно пользуются услугами домработниц. Многие из них не только делают уборку и готовят пищу, но и оказывают медицинские услуги. И в некоторых случаях служебные отношения переходят в личные.

Так, отец Филиппа Киркорова не устоял перед женскими чарами 45-летней медсестры Олеси Ивановой. Прочный союз образовался и у Бари Алибасова и его медработницы. Анастасия Волочкова искренне привязана к чете помощников по дому - семейной паре Лоле и Рустаму, - сообщает teleprogramma.pro.

Заработок помощников по хозяйству, как правило, составляет 80 - 100 тысяч рублей в месяц. Если же клиент хочет, чтобы у него был личный медик, зарплата вырастает до 120 и даже до 150 тысяч рублей. При этом обычно прислуге обеспечиваются хорошие условия проживания и питания.