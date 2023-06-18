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Айза сообщила о серьезном заболевании

Айза-Лилуна Ай, как правило, щедро делится со своими подписчиками подробностями своей личной жизни. На этот раз блогер пожаловалась на состояние здоровья.

Айза сообщила о серьезном заболевании
© РИА Новости

«Мне диагностировали клиническую депрессию. Придется завязать с новостями и поберечь себя, потому что я за эти полтора года уничтожила свое ментальное здоровье вообще, как могла. Впереди меня ждет новый курс психотерапии. Не отчаиваюсь и готова лечиться», - написала она в микроблоге.

Также бывшая супруга Гуфа пообещала рассказывать, как проходит лечение, и насколько оно успешно, - информирует портал super.ru.

Ранее светская дива Айза Анохина высказалась по поводу слов певицы Славы об алкоголе, назвав их пропагандой к распитию спиртных напитков.

«У меня есть два сына. Я хочу, чтобы они не пили. Но они посмотрят, что какая-то тетя Слава бухает и ее все поддерживают. Значит, он будет думать, что бухать — это круто», — высказалась блогер.

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