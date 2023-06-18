Айза сообщила о серьезном заболевании
Айза-Лилуна Ай, как правило, щедро делится со своими подписчиками подробностями своей личной жизни. На этот раз блогер пожаловалась на состояние здоровья.
«Мне диагностировали клиническую депрессию. Придется завязать с новостями и поберечь себя, потому что я за эти полтора года уничтожила свое ментальное здоровье вообще, как могла. Впереди меня ждет новый курс психотерапии. Не отчаиваюсь и готова лечиться», - написала она в микроблоге.
Также бывшая супруга Гуфа пообещала рассказывать, как проходит лечение, и насколько оно успешно, - информирует портал super.ru.
Ранее светская дива Айза Анохина высказалась по поводу слов певицы Славы об алкоголе, назвав их пропагандой к распитию спиртных напитков.
«У меня есть два сына. Я хочу, чтобы они не пили. Но они посмотрят, что какая-то тетя Слава бухает и ее все поддерживают. Значит, он будет думать, что бухать — это круто», — высказалась блогер.